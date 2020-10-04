الشلف.. 500 عائلة تطالب بمشاريع فك العزلة بدوار سيد أحمد بالزبوجة

طالبت اليوم أزيد من 500 عائلة تقطن منطقة الظل دوار سيد أحمد ببلدية الزبوجة بضرورة تدخل السلطات المحلية والولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس بغرض تمكين منطقتهم النائية من مشاريع فك العزلة.

في ذات السياق تحدث أهالي دوار سيد أحمد بمرارة للنهار أونلاين عن إهتراء الطريق التي تربط المنطقة بمركز البلدية ما تسبب في خلق أزمة نقل حقيقية وخاصة بالنسبة للطلبة والعمال ، في وقت إشتكى فيه هؤلاء من إفتقار دوار سيد أحمد لمدرسة إبتدائية الحالة التي باتت تجبر أبنائهم على قطع مسافة تصل إلى 5 كلم مشيا على الأقدام للوصول إلى مقاعد الدراسة في إنعدام وسائل النقل المدرسي.

كما طالب سكان دوار سيد أحمد بشبكتي الماء الشروب والصرف الصحي فضلا عن الإنارة العمومية والسكن الريفي .

في وقت عبر فيه هؤلاء عن عميق إستيائهم من الصمت الذي لا تزال تلزمه حسبهم السلطات البلدية حيال مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة على الرغم من كل الشكاوي المرفوعة إليها منذ سنوات قصد فك العزلة عن منطقتهم النائية.