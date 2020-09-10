الشلف: 540 عائلة تستفيد من الغاز بمنطقة الظل برج البعل في الظهرة

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الشلف: 540 عائلة تستفيد من الغاز بمنطقة الظل برج البعل في الظهرة
بقلم يحيى عزواو

كشفت اليوم الخميس مديرة الطاقة لولاية الشلف شهرازاد تلي بوزيد في تصريح للنهار أونلاين بأن مشروع ربط 540 عائلة تقطن منطقة الظل برج البعل ببلدية الظهرة قد تم إستلامه بعد إنتهاء الأشغال به ليوضع حيز الخدمة.

في ذات السياق أكدت ذات المسؤولة بأن الأشغال جارية لربط 29 منطقة نائية عبر عدة بلديات بغاز المدينة.

مشيرة إلى أن هذه العمليات الجارية تندرج في إطار البرامج الممولة من قبل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية FCCL.

هذا، فيما أشارت تلي بوزيد إلى تقدم أشغال الإنجاز في أغلب المشاريع التي تخص الربط بغاز المدينة في خطوة من شأنها تمكين السلطات الولائية من تزويد ألاف العائلات بهذه المادة الحيوية في غضون الأشهر القليلة القادمة.


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