الشلف: 540 عائلة تطالب السلطات ببرامج فك العزلة ببرج البعل بالظهرة

طالبت اليوم العائلات القاطنة على مستوى منطقة الظل برج البعل بضرورة تدخل السلطات المحلية والولائية قصد العمل في إتجاه فك العزلة عن منطقتهم التي تعد من أبرز مناطق الظل بالولاية.

فحسب تصريحات أهالي برج البعل للنهار أونلاين فإن 540 عائلة لاتزال تعيش في ظروف صعبة للغاية جراء إنعدام التهيئة الحضرية، ما جعل مسالك هذه القرية النائية تغرق في الأوحال وتتحول إلى برك مائية بقدوم كل فصل شتاء.

يضاف إلى هذا إهتراء شبكتي الصرف الصحي والماء الشروب ما تسبب في إنقطاع المياه عن المنطقة منذ عامين، في وقت يعتمد فيه أهالي برج البعل على الصهاريج في إقتناء هذه المادة الجيوية بأثمان تصل إلى 2000 دج للصهريج الواحد من منبعي المهارزية وعين سردون.

يحدث هذا، فيما طالب هؤلاء بضرورة فتح تحقيق في عدم إستغلال البلدية للصهرجين اللذين تعززت بهما مؤخرا في تزويد مناطق الظل بالماء الشروب على الرغم من مطالبة مواطني المنطقة بحرك المكلف بتسيير البلدية حسبهم أي ساكن في إتجاه تجسبد تعليمات الوالي والتكفل بإنشغالاتهم المتعلقة أساسا في توفير الماء الشروب لمئات العائلات بالمنطقة.

كما أشار هؤلاء إلى إنعدام الإنارة العمومية في أغلب المسالك ناهيك عن إفتقار برج البعل للمرافق الرياضية والترفهية على على غرار الملعب الجواري ودار الشباب، إلى جانب تدني الخدمات بالفرع الذي تتوفر عليه المنطقة.