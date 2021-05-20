الشلف: 6 أشهر موقوفة التنفيذ للمتهم بسرقة قنوات المياه خارج الإستعمال ببطباطة

أدانت محكمة الشلف، شخصا في عقده الرابع بعقوبة 6 أشهر موقوفة التنفيذ مع تغريمه بمبلغ تقدر قيمته 200000 دج.

ويتابع الشخص، بتهمة سرقة قنوات المياه خارج الاستعمال بمنطقة بطباطة الواقعة في الحدود الفاصلة بين بلديتي الشطية وأولاد فارس.

تفاصيل القضية تعود حسب مصادر النهار أونلاين، إلى الأشهر الأخيرة، بعد اكتشاف وحدة الشلف لمؤسسة الجزائرية للمياه اختفاء القنوات القديمة.

والتي رفعها المتهم الذي تحصل على رخصة من بلدية الشطية لجمع بقايا النفايات الحديدية الخطرة دون المرور بالجهة الوصية.

ما جعل الممثل القانوني للجزائرية للمياه يرفع دعوى قضائية ضد المعني الذي تمت إدانته ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ.