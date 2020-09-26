الشلف.. 6 جرحى في حادثي مرور بالشواقرية ببلدية أولاد بن عبد القادر

تدخلت عشية اليوم السبت مصالح الحماية المدنية من أجل إسعاف 6 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة إثر حصول حادثي مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 2 بمنطقة الشواقرية ببلدية أولاد بن عبد القادر.

الحادث الأول وقع على الساعة الثالثة إثر إنحراف سيارة سياحية وإنقلابها ما تسبب في جرح 3 أشخاص تم نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات لتلقي العلاج.

أما الحادث الثاني فقد وقع على الساعة الثامنة مساءا بعد إصطدام سيارة بجرار على مستوى نفس الطريق وفي نفس المنطقة ما خلف 3 جرحى تم نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات لتلقي العلاج.