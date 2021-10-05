الشلف..6 جرحى في حادث إصطدام بين سيارة ودرجة نارية بالزبابجة

أصيب 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين سنتين و 27 سنة بجروح متفاوتة الخطورة إثر حصول حادث مرور . تمثل في إصطدام سيارة من نوع Alto بدراجة نارية، ليلة أمس وإنقلابها على المحور الوطني رقم 4 بمنطقة الزبابجة بولاية الشلف.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لإسعاف الجرحى وإجلائهم على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بوادي الفضة مركز.

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