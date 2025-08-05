الشلف : 6 جرحى في حادث اصطدام سيارة و شاحنة بمنطقة واد سلي

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الشلف في حدود الساعة السادسة صباحا إثر وقوع حادث مرور خطير على مستوى الطريق الاجتنابي بالمنطقة الصناعية التابعة لبلدية واد سلي.دائرة بوقادير .

وتمثل الحادث في اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة ، ما أسفر عن إصابة ستة 06 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ، من بينهم ضحية واحدة في حالة حرجة .

وقد تدخلت فرق الإسعاف التابعة للحماية المدنية ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان ، قبل أن يتم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الشلف في حدود الساعة السادسة صباحا إثر وقوع حادث مرور خطير على مستوى الطريق الاجتنابي. بالمنطقة الصناعية التابعة لبلدية واد سلي ، دائرة بوقادير .

وتمثل الحادث في اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة. ما أسفر عن إصابة ستة 06 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ، من بينهم ضحية واحدة في حالة حرجة .

وقد تدخلت فرق الإسعاف التابعة للحماية المدنية. حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان. قبل أن يتم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم