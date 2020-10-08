الشلف.. 6 منتخبين يستنجدون بالوالي لإلغاء قرار توقيف رواتبهم بمصدق

طالب اليوم الخميس 6 منتخبين على مستوى المجلس الشعبي البلدي لمصدق بضرورة تدخل والي الشلف لخضر سداس بغرض إلغاء المقررة الحاملة لرقم 00782 المؤرخة في 29 ماي 2019 والتي أمر فيها الوالي السابق مصطفى صادق بتوقيف الرواتب والتعويضات الخاصة بصفة الديمومة.

في ذات السياق طالب هؤلاء المنتخبون بضرورة فتح تحقيق في القضية لوجود تقارير مغلوطة تحدثت حسبهم عن أسباب لا أساس لها من الصحة تم حصرها في الغيابات المتكررة.

في وقت أكد فيه هؤلاء مزاولتهم للمهام الموكلة لهم بإنتظام إلى يومنا هذا ولم يقم أي مسؤول بالنظر إلى المراسلات المرفوعة إلى الجهات الوصية قصد إلغاء قرار توقيف منحة عضويتهم الذي وصفوه بالتعسفي.