الشلف: 64.96 % نسبة النجاح في شهادة البكالوريا

سجلت، ولاية الشلف نسبة نجاح بلغت 64.96 من المائة في شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، في وقت جاءت فيه ثانوية مالك بن نبي بحي الدوايدية ببلدية بوقادير في المرتبة الأولى بعد تحقيقها لنسبة نجاح قدرت ب 90 بالمائة تليها ثانوية خنتاش محمد ببلدية حرشون في المرتبة الثانية و ثانوية العنقري عائشة ببلدية تاوقريت في المرتبة الثالثة.

في ذات السياق، أكدت مصادر النهار، بأن أعلى معدل بالولاية كان من نصيب التلميذ عوني نزيم من ثانوية الونشريسي والذي تحصل على معدل قدر ب 19:00 تليه التلميذة قارة عشيرة بشرى من ثانوية الزبابجة بوادي الفضة والتي تحصلت على معدل 18:96، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب التلميذة عزوني شيماء من ثانوية بودربالة الميلود ببلدية الزبوجة بعد حصولها على معدل 18.78.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النجاح التي حققتها ولاية الشلف هذا الموسم جاءت حسب تصريح مدير التربية محمد صافو، بفضل النتائج المشرفة التي حققتها أغلب ثانويات الولاية، حيث تم إحصاء تسجيل 69 ثانوية من أصل 72 ثانوية لنسبة نجاح تفوق 50 بالمائة.