الشلف: 7 سنوات حبس نافذة لمتهمين تورطا في المضاربة غير المشروعة

سلطت اليوم، محكمة الشلف عقوبة 7 سنوات حبس نافذة في حق متهمين مع إلزامهما بدفع ما قدره 5000.000 دج غرامة نافذة لتورطهما في المضاربة غير المشروعة. ويتعلق الأمر بكل من المتهم المدعو ط.ي إلى المدعو ف.ح اللذان تم إصدار أمر حبسهما بالجلسة .والأمر بغلق المحل التجاري والشطب من السجل التجاري للمتهم الدعو ط.ي.

في ذات السياق، أفاد البيان الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.أن المتهمان توبعا في إطار مواصلة إجراءات محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة. في المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع بموجب إجراءات المثول الفوري.