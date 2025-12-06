الشلف.. 7 مصابين في حادث انفجار

أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث انفجار داخل حمام عمومي بوسط المدينة، ببلدية وادي الفضة بولاية الشلف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 08سا09، من أجل حادث انفجار داخل حمام عمومي بوسط المدينة، ببلدية ودائرة وادي الفضة.

حيث خلف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. فيما لاتزال العملية جارية.

