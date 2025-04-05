الشلف.. 8 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بالصبحة

تدخلت وحدة الحماية المدنية بالصبحة زوال اليوم ، من اجل حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 19أ ، بالمكان المسمى أولاد سالم ، التابع لبلدية الصبحة دائرة بوقادير ، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة .

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية ، فقد وقع الحادث في حدود الساعة 14 سا وتمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وأخرى سياحية، ما خلف إصابات متعددة في صفوف الركاب ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان ، قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج .

وأكدت ذات المصالح أن الإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة ، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا لمعرفة ملابسات وظروف الحادث .