الشلف: 9 جرحى في حادثي مرور بين بلديتي بني حواء وبريرة

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الشلف: 9 جرحى في حادثي مرور بين بلديتي بني حواء وبريرة
بقلم نسرين محفوف

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، حادثا مرور في ظرف ساعة من الزمن على الطريق الولائي 34 الرابط بين بلديتي بني حواء وبريرة.

وسجلت الحماية المدنية الحادث الأول في حدود الساعة الواحدة ظهرا.

وتمثل في اصطدام  بين شاحنة و سيارة سياحية، خلف جريحين.

أما الحادث الثاني، فقد سجل على بعد حوالي 7 كم من مكان وقوع الحادث الأول.

وتمثل الحادث في اصطدام بين حافلة نقل من نوع KARSANE وسيارة سياحية من نوع HYUNDAI.

وخلف الحادث 7 جرحى، منهم 3 نقلوا بسيارة مدنية، في حين تعرض 4 جرحى تتراوح أعمارهم بين 16 و 20 سنة لآلام بمختلف أنحاء الجسم.

وتم إسعاف الضحايا بعين المكان، وإجلاؤهم إلى العيادة المتعددة الخدمات ببني حواء.


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