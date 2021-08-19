الشلف.. 9 جرحى في حادث مرور بمنطقة اولاد سالمة ببلدية الصبحة

خلف حادث مرور، اليوم الخميس، إصابة 9 أشخاص بجروح وآلام مختلفة على مستوى انحاء الجسم، من بينهم امرأة فقدت الوعي ولديها جروح خطيرة في الرأس والوجه.

وذلك على محور الطريق الوطني رقم 19أ، بين النقطتين الكيلومتريتين 19 و 20 منطقة أولاد سالم بلدية الصبحة.

وتمثل هذا الحادث هذا الحادث حسب بيان الحماية المدنية، في اصطدام بين سيارتين سياحيتين Peugeot 207و Citroën C Élysée.

ليتم تحويل 8 مصابين الى المؤسسة الاستشفائية بالصبحة من طرف عناصر الحماية المدنية التي سجلت تدخلها من اجل هذا الحادث.

حين حولت المرأة الفاقدة للوعي من طرف سيارة مدنية إلى ذات المستشفى قبل وصول الإسعافات.