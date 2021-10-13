الشلف: إبرام إتفاقية شراكة لتكوين ذوي الإحتياجات الخاصة

تم اليوم، عقد إتفاقية شراكة بين مديريتي التكوين المهني والتمهين والنشاط الإجتماعي والتضامن تحت إشراف الوالي لخضر، لأجل تكوين ذوي الإحتياجات الخاصة والمقيمين على مستوى المراكز النفسية البداغوجية الذين يفوق سنهم 18 سنة مع مراعاة قدراتهم العقلية والسماح لهم بإجراء تربصهم على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين.

ونصت إتفاقية الشراكة التي تمت مراسيمها بمركز التكوين المهني والتمهين الشهيد كريمي عبد الرحمن ببلدية الشلف، على أنه يتعيين على عمال قطاع التضامن مرافقة المتربصين من ذوي الإحتياجات الخاصة لتحسين مستوى تكوينهم التكميلي، ومن شأن هذه المبادرة تمكين هذه الشريحة من ولوج مراكز التكوين المهني بكل أريحية فضلا عن الإندماج في الحياة العملية والمهنية.