الشلف: إجراء 120 عملية جراحية في تخصص ORL بمستشفى عين مران

احتضنت المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين مران (ولاية الشلف)، اليوم الجمعة، فعاليات يوم طبي جراحي في تخصص الأذن، الأنف والحنجرة ORL.

وأجريَت خلال هذا اليوم الطبي 120 عملية جراحية في أمراض الأذن، الأنف والحنجرة لفائدة سكان المنطقة والولايات مجاورة.

وأشرف على هذه المبادرة التضامنية الأخصائي في أمراض الأنف، الأذن والحنجرة، البروفيسور جيلالي عياد. بالتنسيق مع الطاقم الطبي والشبه الطبي لمستشفى عين مران. علما أن الحالات المبرمجة استفادت سابقا من عمليات الكشف والتحاليل على مستوى هذه المؤسسة الصحية، والعيادة الطبية الخاصة بالبروفيسور.

وصرّح البروفيسور جيلالي عياد لـ “النهار أونلاين” بأن: “هذا البرنامج الجراحي الذي مكّن من إجراء 113 عملية ناجحة، تمّ بفضل تظافر جهود المؤسسات والأطقم الطبية المشاركة في هذه العملية التطوعية التي جرت عادة تنظيمها كل سنة.

مضيفاً أن مبادرة العمليات الجراحية المجانية ستتواصل خلال الأيام القادمة. وفق البرنامج المسطّر بالتنسيق مع مصالح الصحة والعيادات الخاصة. لافتاً بالمناسبة إلى تنظيم برنامج جراحي لفائدة سكان ولاية تيسمسيلت، يوم 21 مارس الجاري.

وثمّن مدير المؤسسة الاستشفائية بعين مران، هذه المبادرة، مشيراً إلى أنها إضافة إيجابية لقطاع الصحة. وأضحت تقليدا سنويا يتزامن وشهر رمضان المعظّم، ما من شأنه ترقية وتقريب الخدمات الصحية من المواطن.

من جهتهم، ثمّن المواطنون مثل هذه العمليات التطوعية التي من شأنها تعزيز أواصر التضامن وترقية التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع. آملين توسيع هذه العملية لتشمل باقي بلديات الولاية.