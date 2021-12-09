الشلف: إستحداث لجنة ولائية لإعادة بعث المشاريع الإستثمارية المتوقفة

أشرف اليوم، والي الشلف لخضر سداس، على عقد إجتماع تم تخصيصه لتدارس سبل دعم المشاريع الإستثمارية التي إلى غاية وضعها حيز الخدمة.

حيث تم إستحداث لجنة ولائية يترأسها الوالي وتضم ممثلي مختلف الهيئات الولائية ذات صلة بالبرامج الإستثمارية. على أن تعمل اللجنة على إحصاء جميع المشاريع المتوقفة مع تحديد العراقيل والصعوبات التي تعترض طريق وضعها حيز الخدمة.

وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لرفع القيود عن العمليات الإستثمارية المتوقفة وإخطارها بالوضعية شهريا.

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أسدى والي الشلف لخضر سداس، تعليمات صارمة إلى كل الفاعلين العموميين من أجل تحسين الأداء المرفقي، وذلك من خلال الإلتزام بضمان الجودة والنوعية فضلا عن سرعة التنفيذ لما يتعلق الأمر بالمشاريع التنموية.

كما جاءت هذه التعليمات خلال الإجتماع الذي أشرف عليه رفقة الأمينة العامة بمقر ولاية الشلف بحضور كل من الأمناء العامون البلديات إلى جانب رؤساء الأقسام الفرعية لمديرية السكن.

فضلا عن ممثلي مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء وأملاك الدولة والمحافظة العقارية والأشغال العمومية. إضافة إلى الموارد الموارد المائية والمصالح الفلاحية والتجهبزات العمومية ومحافظة الغابات في ولاية الشلف.

كما عاين والي الشلف لخضر سداس، مدى تقدم وتيرة تقدم الأشغال في 3 مشاريع تنموية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع حظيرة السيارات وسط مدينة الشلف، مستشفى الأمومة والطفل بحي الشرفة ومشروع تهيئة حي بن سونة.