الشلف..السلطات الولائية تحيي اليوم الوطني للذاكرة

أشرف إبراهيم غميرد، والي الشلف، صبيحة اليوم الأربعاء، على مراسم إحياء اليوم الوطني للذاكرة المصادف للذكرى الـ80 لمجازر 8 ماي 1945. بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب السلطات المحلية، المدنية، الأمنية والعسكرية، وبعض نواب البرلمان وممثلي الأسرة الثورية.

وانطلقت الفعاليات من مقبرة الشهداء بحي بن سونة، حيث تم رفع العلم الوطني وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة. في لحظة استذكار لبطولات وتضحيات أبناء الجزائر الأحرار.

وعقب ذلك، تنقلت الوفود الرسمية إلى ساحة التضامن وسط مدينة الشلف. حيث تم افتتاح معرض تاريخي وثقافي من تنظيم مديرية الثقافة. بالتنسيق مع مديرية المجاهدين وذوي الحقوق ومديرية التكوين والتعليم المهنيين. وتضمّن المعرض كتبا ووثائق تاريخية وصوراً تجسد بشاعة المجازر المرتكبة من طرف الاستعمار الفرنسي. بالإضافة إلى أعمال فنية وورشات يدوية مستوحاة من الذاكرة الوطنية.

واختتمت المراسم الرسمية بتنظيم حفل تكريمي بالقاعة الشرفية للولاية، تم خلاله تكريم عدد من المجاهدين وأرامل الشهداء. في لفتة رمزية تعكس الوفاء لذاكرة من صنعوا فجر الاستقلال.

هذا الحدث يعدُّ محطة أساسية في ترسيخ قيم الوطنية في نفوس الأجيال الصاعدة، وتعزيز الوعي الجماعي بتاريخ الأمة الجزائرية، وضرورة الحفاظ على مكاسب السيادة والحرية.