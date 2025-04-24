الشلف.. بعد فوز رئيسها بمقعد في “السينا”.. انتخاب “مير” جديد لبلدية وادي الفضة

جرت اليوم الخميس على الساعة الثانية زوالا، بمقر بلدية وادي الفضة، عملية انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي البلدي، بإشراف رئيس دائرة وادي الفضة بالنيابة، وبمعية الأمين العام للبلدية وأعضاء المكتب، وسط حضور السلطات الأمنية وكافة أعضاء المجلس.

وقد أسفرت هذه العملية الانتخابية عن فوز، زمري عبد القادر، بأغلبية ساحقة. لينتخب بذلك رئيسا جديدا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي الفضة. خلفا للرئيس السابق الذي التحق بمجلس الأمة، عقب فوزه في انتخابات “السينا” الأخيرة.