الشلف: تدعيم المرافق الصحية بمصالح جديدة واستئناف نشاط العيادة المتعددة الخدمات بالشرفة

شهدت منطقتا برج البعل ببلدية الظهرة، والمقام ببلدية عين مران، تدعيما مهما على مستوى قطاع الصحة، من أجل تعزيز الخدمة الصحية وتقريبها من المواطن.

وذلك من خلال فتح مصالح جديدة لجراحة الأسنان داخل قاعتي العلاج بهاتين المنطقتين، وهو ما سيحسّن التكفل بالمواطنين محليا وتخفيف الضغط على المراكز الصحية المجاورة.

وفي سياق متصل، استُأنف النشاط الصحي كليًا، وبنظام المداومة، على مستوى العيادة المتعددة الخدمات بحي البدر (الشرفة)، التابعة لمنطقة رقم 04 ببلدية الشلف، بعدما استفادت من عملية تهيئة شاملة وإعادة تأهيل طالت مختلف مرافقها وتجهيزاتها.

ويأتي هذا التوسع في الخدمات استجابةً لاحتياجات المواطنين وتكريسًا لسياسة الدولة الرامية إلى تحسين ظروف الرعاية الصحية، وضمان جاهزية الهياكل الصحية عبر مختلف بلديات ولاية الشلف.