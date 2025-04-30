الشلف تعود بفوز ثمين أمام اتحاد العاصمة وتزيد من متاعبه

عاد فريق أولمبي الشلف بفوز ثمين على حساب مستضيفه اتحاد العاصمة بثنائية مقابل واحد، في مباراة مؤجلة عن الجولة الـ 21 من الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل ثنائية أولمبي الشلف كلٌّ من إدوارد ليدلوم، و أيوب صداحين. في حين ضيع إيفرا أغبادو ركلة جزاء صدّها حارس الاتحاد، كمال سوفي. ومن الجانب المقابل سجل بون فيس كالاب الهدف الوحيد لـ “سوسطارة”.

وشهدت المباراة تقديم نادي أولمبي الشلف مستويات كبيرة، إذ تمكن من فرض سيطرته على مجريات اللقاء، مستفيدا من التمريرات الدقيقة والهجمات المرتدة السريعة.

وعزّز أبناء الشلف موقعهم في جدول الترتيب. محققا ثلاث نقاط غالية خارج ملعبه، في حين يحتاج اتحاد العاصمة إلى مراجعة الحسابات و تحسين النتائج.

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