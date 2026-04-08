الشلف.. تفكيك شبكة إجرامية وضبط نحو 10 آلاف كبسولة بريغابالين

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة لأمن ولاية الشلف، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في ترويج المؤثرات العقلية عبر عدة ولايات من الوسط.

العملية مكنت من حجز قرابة 10 آلاف كبسولة من نوع (بريغابالين) وتوقيف شخصين من عناصرها.

وجاءت هذه العملية النوعية إثر عمل استعلاماتي ميداني مكن محققي المصلحة من كشف نشاط الشبكة وتحديد هوية أفرادها.

;تم في المرحلة الأولى توقيف أحد المشتبه فيهم على متن مركبة سياحية، وبعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، عثر على 2925 كبسولة من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام داخل أحد تجاويف محرك المركبة.

ومواصلةً للتحقيق تحت إشراف النيابة المختصة، تمكنت مصالح الشرطة من توقيف المشتبه فيه الثاني بإحدى الولايات المجاورة.

وأسفرت عملية تفتيش مسكنه عن ضبط كمية إضافية قدرت بـ 6885 كبسولة من نوع (بريغابالين).

كما مكنت العملية من حجز مركبة سياحية ومبلغ مالي يفوق 14 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي للشبكة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما.