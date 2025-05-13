الشلف.. توقيف شخص قام باغتصاب أطفال قُصّر واحتجاز والدتهم!

تمكنت فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بالشلف، من تحرير إمرأة محتجزة من طرف شخص مسبوق قضائيا، يبلغ من العمر 37 سنة، بإقليم بلدية سيدي عكاشة، حيث قام بتعذيبها لإجبار طليقها على التنازل عن شكوى اغتصاب أطفالها القصر.

وتعود حيثيات القضية إلى تقييد شكوى لدى فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بالشلف من طرف أحد المواطنين حول تعرض أبنائه القصر واللذان تضمن حضانتهما طليقته، للإعتداء الجنسي من طرف المشتكى منه.

ليقدم هذا الأخير كردة فعل منه على اختطاف والدة القصر واحتجازها مع ممارسة عليها شتى أنواع التعذيب. بإحدى المغارات الجبلية المحاذية لمسكنه من أجل إرغام والد الضحايا التنازل عن شكواه.

وبعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام وتحديد مكان احتجاز الضحية المختطفة. تم الاستعانة بأفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بتنس، من خلال وضع خطة محكمة للإطاحة به.

وبعد مداهمة المكان تم توقيف الفاعل وسط منحدرات غابية مختبئ بين الصخور، وتحرير الضحية التي كانت مربوطة بساقيها ومكبلة اليدين. تظهر عليها عدة جروح وكدمات في كامل أنحاء جسمها جراء التعذيب مع حجز أدوات تستعمل في ذلك تمثلت في كماشة وسكينين.

وبعد عرض الضحايا على الطب الشرعي وإستكمال كافة الإجراءات القانونية، تم رفع ضد المشتبه فيه. كل من جناية احتجاز شخص دون أمر من السلطات المختصة. وجناية ممارسة تعذيب أشخاص من بينهم قصر، وجناية اغتصاب قاصر، وجناية الفعل المخل بالحياء على قصر بالعنف.

بالإضافة إلى جنحة إبعاد قصر وتحريضهم على الفسق وفساد الأخلاق وعرض وتسليم المخدرات عليهم. وجنحة التهديد بالقتل وجنحة تعريض حياة الغير للخطر.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.