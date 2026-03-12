الشلف.. توقيف 10 أشخاص استغلوا الطريق العام “باركينغ” غير شرعي

باشرت مصالح أمن ولاية الشلف حملة ميدانية واسعة لمحاربة ظاهرة إنشاء الحظائر غير الشرعية لركن المركبات، والتي غالبا ما تتسبب في استياء المواطنين ومستعملي الطريق العام.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، أسفرت العمليات المُنجزة خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري عن معالجة 10 قضايا متعلقة بالاستغلال غير القانوني للطريق العمومي كمواقف للمركبات مقابل تحصيل مبالغ مالية دون ترخيص من الجهات المختصة.

وتمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس من توقيف 8 أشخاص كانوا ينشطون بصفة غير قانونية في بعض الشوارع والأحياء وسط مدينة الشلف. فيما أوقفت عناصر الأمن الحضري السادس شخصين آخرين يمارسان النشاط نفسه دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وجاءت هذه التدخلات في إطار دوريات مراقبة ميدانية مكثفة، واستغلال بلاغات وشكاوى المواطنين بخصوص بعض الأشخاص الذين اتخذوا من هذه الممارسات غير القانونية نشاطا لتحقيق الربح السريع، وفي بعض الحالات تحت الضغط أو التهديد لمستعملي الطريق.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الموقوفين بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

وفي السياق ذاته، جدّدت مصالح أمن ولاية الشلف دعوتها للمواطنين إلى التحلي بثقافة التبليغ، والمساهمة في محاربة هذه الظواهر غير الشرعية التي يجرمها القانون الجزائري.