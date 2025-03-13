الشلف: توقيف 4 أشخاص يُسوّقون لحوما فاسدة لمستعملي الطريق بالظهرة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بالظهرة ولاية الشلف، من توقيف 4 أشخاص تم ضبطهم يبيعون لحوما فاسدة. لمستعملي الطريق بضواحي سيدي موسى. في عملية تم خلالها حجز 65 كلغ من اللحوم الفاسدة .

تفاصيل القضية حسب بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الولائية الدرك الوطني، تعود إلى ملاحظة الموقوفين يقومون بعملية ذبح عشوائي للمواشي. وبيع لحومها لمستعملي الطريق في ظروف غير صحية.

وبعد عرض اللحوم الموجهة للبيع “4 ماعز” على الطبيب البيطري تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري. ما تطلب حجزها على الفور و إتخاذ الإجراءات القانوية لردمها. على اثرها تم تحرير محاضر مخالفة ضد الأشخاص الموقوفين.

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