الشلف.. توقيف 8 أشخاص حرضوا قاصرا على الحرقة

أوقفت فصيلة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الدوايدية بأمن دائرة بوقادير بالشلف ثمانية أشخاص، من بينهم 5 قصّر ، أعمارهم بين 16 و34 سنة، ينحدرون من المدينة نفسها، جراء تورطهم في قضية تحريض قاصر على الهجرة غير الشرعية وفساد أخلاقه مع النصب والسرقة.

وبحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الشلف، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر جانفي المنصرم. حينما تلقت المصالح نفسها بلاغاً من والد الضحية بخصوص إقدام ابنه القاصر على سرقة مبلغ مالي معتبر منه. وحلي من المعدن الأصفر (قطع مختلفة تقدّر قيمتها بحوالي 150 مليون سنتيم). وهو ما تطلّب مباشرة تحقيق معمق لمعرفة دوافعه وملابسات القضية.

وأثبتت التحقيقات العميقة بأن القاصر وقع ضحية ابتزاز ونصب من طرف مجموعة من الأشخاص تعرّف عليهم وتواصل معهم، أوهموه بإمكانية مساعدته على الهجرة السرية نحو إحدى الدول الأجنبية نظير مبلغ مالي استولوا عليه على فترات متقطعة.

كما بيّنت التحريات ضلوع المشتبه بهم في دفع الضحية نحو الفكرة واستغلال حاجته.

وتم توقيف لمتورطين تباعا، عقب عمليات شرطية محكمة من طرف عناصر المصلحة، وكشف أسلوبهم المنتهج.

المشتبه بهم أنجز ضدهم ملف جزائي، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة بوقادير للمتابعة القضائية عن جنح: الابتزاز والنصب، استغلال حاجة قاصر.