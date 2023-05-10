الشلف: وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بالاقامة الجامعية 2000 سرير

لقت طالبة جامعية حتفها اثر سقوطها من نافذة غرفتها من الطابق الرابع لعمارات الاقامة الجامعية بنات 2000 سرير بالحسنية بالشلف.

الحادثة وقعت في حدود الساعة 14سا حين تنقلت فرق الاسعاف للحماية المدنية لاسعافها الا انه توفيت في طريقها الى المصالح الاستشفائية متأثرة بإصاباتها الخطيرة على مستوى الرأس .

و حسب بيان للحماية المدنية فإن الضحية تبلغ من العمر 22 سنة و هي طالبة في السنة الثالثة ، كما تبقى اسباب الحادثة مجهولة اين تم فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية لتحديد ملابسات الحادثة .

كما احدثت الحادثة هلع و فزع في صفوف الطالبات حيث تم اجلاء 09 طالبات اصيبن باغماءات و و حالات صدمة اثر هذه الفاجعة كما تم تسخير سيارة اسعاف كمركز متقدم و إجراء وقائي لتقريب الاسعافات في حالة تسجيل حالات ازمة في صفوف الطالبات .