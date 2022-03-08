الشلف: 3 جرحى في حادث إنحراف سيارة بطريق بيسة

أصيب اليوم، 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حصول حادث إنحراف سيارة وإنقلابها على مستوى الطريق البلدي الذي يربط بين منطقتي تمزقيدة وبيسة ببلدية بني حواء.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لإسعاف الجرحى وإجلائهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بيني حواء مركز لتلقي العلاج.

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