الشلف: BRI توقف شبكة إجرامية وتحجز 2760 مؤثرا عقليا أجنبي المنشأ

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية الشلف من الإطاحة بأفراد شبكة إجرامية منظمة، مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

كما حجزت كمية هامة من مؤثر بريغابالين 300 ملغ أجنبية المنشأ، حسب بيان لخلية الإعلام والعلاقات العامة لمديرية الأمن الولائي .

العملية أسفرت عن الإطاحة بأعضاء من هذه الشبكة الإجرامية المكونة من ستة أشخاص، من بينهم بارون خطير. وذلك بعد الإطاحة بثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة، كانوا يتخذون مسكنهم العائلي بمدينة الشطية بالشلف، مكاناً لتخزين وترويج السموم.

وأسفرت عملية مداهمتهم وتفتيش مسكنهم القانونية عن توقيفهم إلى جانب شريك لهم يبلغ من العمر 31 سنة، ينحدر من إحدى الولايات الشرقية للوطن. وتبين بعد تحديد هويته الحقيقية وإخضاعه للتعريف عن طريق نظام التعرف الآلي على البصمات AFIS لتقديمه هوية كاذبة للتهرب من المتابعة القضائية. ورخصة سياقة مزورة تحمل هوية شخص آخر ينحدر من ولاية أخرى، أنه محل بحث بموجب أمرين بالقبض عن قضية الاتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية والمخدرات.

وأضاف البيان أن العملية مكّنت من كشف الأسلوب الإجرامي للمشتبه بهم وحجز كمية من الأقراص المهلوسة. قدرت بـ 2760 قرصاً من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية المنشأ. بالإضافة إلى مبلغ مالي فاق 76 مليون سنتيم من محصلات المتاجرة في هذه المواد.

وأضاف المصدر ذاته أن التحقيق الموسع في القضية أفضى إلى الوصول لباقي أعضاء الشبكة. وهم شخصان في العقد الثالث من العمر، ينحدرون من ولايتي الشلف وتبسة، لا تزال الأبحاث متواصلة لتوقيفهما.

المشتبه بهم أنجزت ضدهم ملفات جزائية، أحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف، التي خصتهم بأمر إيداع عن جنحة الحيازة، التخزين والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية. التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى تقييد حكم في صفيحة السوابق القضائية للغير.