الشلف : BRI يوقف شخصين ويحجز 6 صفائح من الكيف بسيدي لعروسي

أفادت اليوم مصادر مطلعة للنهار أولاين بأن فرقة البحث والتدخل BRI على مستوى أمن ولاية الشلف قد تمكنت خلال الساعات الأخيرة من توقيف شخصين وحجز 6 صفائح من المخدرات بوزن إجمالي يقدر ب 600 غرام من مادة الكيف المعالج.

ووفق ذات المصادر فإن عملية التوقيف والحجز تمت على مستوى محطة البنزين سيدي لعروسي بناء على معلومات دقيقة تفيد بوجود أشخاص يعملون على ترويج المخدرات بالمنطقة قبل تدخل ذات المصالح لتلقي القبض على شخصين تتراوح أعمارهم بين 40 و 42 سنة وبعد عملية التفتيش تم حجز 4 صفائح داخل سيارة من نوع سامبول مهيأة للبيع كل صفيحة بوزن 100 غرام .

في وقت تم فيه مواصلة التحقيقات و تفتيش منزل أحد الموقوفين والعثور على صفيحتين ليم إنجاز الملف القضائي للمتهمين في إنتظار إجابتهما على وكيل الجمهورية .