الشلف:7 سنوات حبسا نافذا لتاجر تورط في المضاربة

أدانت اليوم، محكمة تنس لدى مجلس قضاء الشلف، تاجرا بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بدفع ما قدره مليوني دج غرامة نافذة لتورطه في قضية تخص المضاربة غير المشروعة.

ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو ح.ع، فيما تم إصدار أمر بإيداعه الحبس بالجلسة مع الأمر بشطب السجل التجاري للمتهم، فضلا عن الأمر بمنعه من ممارسة أي نشاط التجاري إلى جانب الأمر بنشر هذا الحكم وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.

وفي ذات السياق، أفاد البيان الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس، إلى أن المتهم في قضية الحال، قد تمت متابعته في إطار مواصلة إجراءات محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة. في المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع بموجب إجراءات المثول الفوري.

يحيى عزواو