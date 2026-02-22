الشلف …أزيد من 28 ألف وجبة يوميا عبر 41 مطعما لإفطار الصائمين

سجلت مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي بولاية الشلف، خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان المبارك، وتيرةً مرتفعةً في عمليات الإطعام التضامني عبر مختلف بلديات الولاية.

وأوضح بن رجم كمال، مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الشلف، أن مصالحه أحصت تقديم ما يقارب 700 وجبة يوميًا بكل مطعم. ما بين وجبات محمولة موجهة للعائلات المعوزة وعابري السبيل. وأخرى مقدمة على موائد الإفطار الجماعية، وذلك عبر 41 مطعما للرحمة موزعين عبر تراب الولاية.

وأضاف المسؤول ذاته أن هذه الحصيلة تعكس روح التضامن والتكافل الاجتماعي التي تميز الشهر الفضيل. بفضل تكاتف جهود المتطوعين والشباب المنخرطين، إلى جانب الجمعيات الخيرية، الذين يحرصون يوميا على إعداد وتوزيع الوجبات في أحسن الظروف.

كما أشار إلى أن فرق الخلايا الجوارية للتضامن تواصل خرجاتها الميدانية بصفة يومية لمتابعة سير العملية، والتأكد من احترام معايير النظافة وشروط السلامة الصحية. مع تقديم الدعم والمرافقة للقائمين على مطاعم الرحمة، لضمان خدمة راقية تليق بالصائمين طيلة الشهر الكريم.