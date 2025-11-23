الشلف.. أمن بوقادير يوقف مطلوبًا للعدالة صدرت في حقه عدة أوامر بالقبض

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوقادير التابعة لأمن ولاية الشلف، من توقيف شخص مطلوب للعدالة يبلغ من العمر 54 سنة، بموجب ثلاثة أوامر بالقبض تعود لسنتي 2017 و2019.

وذلك في إطار تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية المختصة،

ووجهت للمعني تهم تتعلق بتبديد أموال محجوزة، الاستيلاء على أموال مشترطة بطريق الغش، والغش والتهرب الضريبي، كما تبيّن أنه محل بحث بموجب صورتَي حكم نهائي يقضي بالحبس.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهم بالتنسيق مع النيابة المختصة.