الشلف: إخماد حريق مهول إندلع بغابة الرياشة بتنس

تمكنت مساء اليوم الأحد، مصالحي الحماية المدنية والغابات من إخماد الحريق الذي إندلع بغابة الرياشة بالقرب من خزان الماء لمحطة تحلية مياه البحر بماينيس. حيث تم تدعيم الوحدات المتدخلة بوسائل الرتل المتنقل لمكافحة الغابات وعناصر الوحدة البحرية بواد القصب. فضلا عن وسائل إقليم الغابات بتنس وأعوان مؤسسة الجزائرية للمياه.

وعلى الرغم من هبوب رياح أثرت على عملية الإطفاء، إلا أن القوة المتدخلة قد تمكنت من السيطرة على ألسنة النيران. ومنع إمتدادها إلى غابة جبل قيصر.