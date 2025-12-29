الشلف.. إصابة شخصين في حادث انهيار بناية قيد الإنجاز

أُصيب شخصان، اليوم، في حادث انهيار بناية قيد الإنجاز داخل مركب سياحي، ببلدية ودائرة بني حواء بولاية الشلف.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 16سا 55د، إثر حادث وقع ببناية تتكون من طابق أرضي وخمسة طوابق. خلّف إصابة شخصين من جنس ذكر، أحدهما يعاني من جروح مختلفة والآخر في حالة صدمة. تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

وسخّرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل شاحنتي إنقاذ، وفرقة للبحث والتدخل في الأماكن الوعرة، إضافة إلى سيارة إسعاف، فيما لا تزال العملية جارية.