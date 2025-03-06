الشلف: اكتشاف ورشة سرية لصناعة الحلويات التقليدية

تمكّنت شرطة الشلف، ممثلة في عناصر فصيلة الشرطة العامة بالأمن الحضري الأول، والمصلحة الولائية للشرطة العامة، رفقة أعوان الرقابة بمديرية التجارة ومصلحة النظاقة لبلدية الشلف، من حجز 1050 كيلوغراماً من عجينة خاصة بتحضير مادة الزلابية غير صالحة.

كما تم حجز 1050 لتراً من العسيلة، موضوعة ببراميل حديدية غير صحية، مع حجز 116 دلواً من مادة زيت المائدة سعة 5 لتر. 7 أكياس من مادة السكر ذات وزن 50 كيلوغراماً، 16 كيلوغراماً من مادة الملح. 15 علبة خميرة وزن 500 غرام، 50 كيلوغراماً من مادة السميد.

وضبطت المحجوزات على مستوى ورشة سرية لتحضير الحلويات التقليدية بمنطقة النشاطات الصناعية بحي النصر بالشلف. وذلك استغلالا لمعلومات عن نشاط هذه الأخيرة في ظروف غير مهيّأة وتنعدم للشروط القانونية والصحية.

وتم الوقوف على تجاوزات عدة، وممارسات تمسّ بسلامة وصحة المستهلك. بما فيها ظروف تحضير وصناعة هذه المادة في مكان تنعدم فيه تماما شروط النظافة. عدم مطابقة الأدوات والأغراض المستعملة في التحضير، منها أدوات مضرة بالصحة.

وجرى تشميع الورشة وإتلاف المحجوزات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها البالغ من العمر 51 سنة، بالتنسيق مع النيابة المختصة.