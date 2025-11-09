الشلف.. الأمن يحبط مخطّط ترويج أموال مُزوّرة ويوقف أربعة أشخاص بحوزتهم 291 مليون سنتيم

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وترويج العملة الوطنية. بعدما أحبطت مخطَّطا كان يستهدف إدخال مبالغ مالية مزوَّرة إلى الأسواق المحلية.

وحسب بيان لمصالح الأمن، جاءت العملية بعد تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية وتقنية قادتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بـ بن سونة (BMPJ) خلال الأسبوع المنصرم، بتنسيق محكم وتحت إشراف النيابة المختصة.

التحقيقات أسفرت عن توقيف 4 أشخاص يشكّلون هيكل شبكة منظمَّة تنشُط في مجال تزوير العملة الوطنية وطرحها للتداول. مع حجز مبلغ مالي مزور فاق 291 مليون سنتيم، إلى جانب مركبة كانت تستعمل في نشاطهم الإجرامي، ومعدات تقنية متطورة تستعمل في عمليات التقليد.

وأوضحت المصالح ذاتها أن أفراد الشبكة كانوا يعتزمون ترويج المبالغ المزورة في الأسواق المحلية. غير أن التدخل السريع لعناصر الشرطة مكَّن من إحباط المخطط في مراحله الأولى قبل الشروع في طرح النقود للتداول.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف، بموجب ملف قضائي تضمن تهمًا تتعلق بـ: جناية تقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني داخل الإقليم الوطني. جنحة القيام بتلوين النقود بغرض التضليل في نوع معدنها. جنحة عرض نقود للتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي. وجناية تكوين جماعة إجرامية منظمة للإعداد لجناية.

وتواصل مصالح أمن ولاية الشلف جهودها المكثفة في مكافحة الجريمة الاقتصادية بمختلف أشكالها. إذ حجزت خلال السداسي الأول من سنة 2025 مبالغ مالية مزوّرة من العملة الأجنبية تجاوزت ثلاثة ملايين أورو. في إطار محاربة كل الممارسات التي تمس بالاقتصاد الوطني.