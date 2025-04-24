الشلف.. الأمن يضع حداً لتجاوزات بمحل تجميل ويضبط معدات طبية

تمكنت مصالح الشرطة بولاية الشلف، ممثلة في عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة والأمن الحضري الخامس، من كشف محل ينشط في مجال العناية الجسدية والتجميل بطريقة غير قانونية، مموها نشاطه تحت غطاء مهنة الحلاقة النسوية، وسط مدينة الشلف.

وجاءت العملية عقب مراقبة روتينية لأحد صالونات الحلاقة ، ليتبين أن المعنية بالأمر كانت تمارس نشاطات في مجال الحجامة، التعديل التجميلي، وتكسير الدهون دون حيازة رخصة قانونية تخول لها ذلك، ما يشكل خرقا صريحا للتنظيمات المعمول بها في هذا المجال الحساس.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بالتنسيق مع المصالح المختصة ، عن حجز كمية معتبرة من المعدات والمواد المستعملة في هذا النشاط ، منها أدوات طبية وشبه طبية ، على غرار الإبر ، الحقن ، القطن، القفازات، المعقمات، ومحاليل طبية مختلفة، بالإضافة إلى أجهزة تدليك وأدوات فخارية وبلاستيكية تستعمل في الحجامة والتجميل الجسدي .

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيها، أحيل على الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف لمتابعتها وفقا لما ينص عليه القانون .

وتجدد مصالح الأمن دعوتها للمواطنين بضرورة التبليغ عن مثل هذه الأنشطة غير المرخصة، التي قد تعرض صحة الأفراد لمخاطر جسيمة. كما تؤكد على مواصلة جهودها في مكافحة كل أشكال النشاطات غير القانونية، حماية للصحة العامة واحتراما للقانون .