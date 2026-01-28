الشلف.. الحماية المدنية تسجل إصابة 6 أشخاص في عشرات التدخلات

شهدت عدة بلديات بولاية الشلف، اضطرابات جوية قوية تمثلت في هبوب رياح شديدة، إلى غاية الساعة السابعة مساء. حسب بيان صادر عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وهو ما أسفر عن تسجيل عدة تدخلات لمصالح الحماية المدنية، بعضها تتعلق بإصابات أشخاص وأضرار مادية متفرقة.

وحسب البيان ذاته، سجلت المصالح المختصة ثلاثة حوادث تسببت في إصابات بشرية، تمثلت في إصابة شخص بجروح إثر سقوطه من أعلى سطح مسكنه بحي 107 شهيد ببلدية أبو الحسن، تم إسعافه وتحويله إلى المصالح الاستشفائية.

إصابة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بعد سقوط جدار من القرميد بمسكنهم ببلدية بنايرية، ما أسفر عن تعرضهم لجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم إلى المصالح الاستشفائية للبلدية ذاتها.

كما أصيب شخصان يعملان حارسين بالمطحنة القديمة لبلدية الشلف، إثر سقوط باب مدخل المؤسسة، تم إسعافهما وتحويلهما إلى المصالح الاستشفائية.

وفي السياق ذاته، تم تسجيل أضرار مادية متفرقة تمثلت في سقوط عدد من الأشجار وتناثر أغصانها عبر بعض الطرقات دون تسجيل أي إخلال في حركة المرور. سقوط خيوط كهربائية بعدة مناطق دون تسجيل إصابات، مع تدخل مصالح سونلغاز لتأمين الوضع.

كما تسببت الرياح في سقوط أعمدة إنارة ببعض الأحياء دون تسجيل إصابات بشرية؛ سقوط خيوط التوتر المتوسط ببلدية أبو الحسن. وهو ما استدعى قطع الكهرباء مؤقتا من طرف مصالح سونلغاز. إضافة إلى سقوط لافتة كبيرة الحجم على الطريق السيار شرق-غرب على مستوى حدود ولايتي الشلف-عين الدفلى، ما تسبب في توقف حركة المرور مؤقتا، قبل تدخل مصالح الحماية المدنية رفقة الدرك الوطني والوكالة الوطنية للطرق السريعة لإزاحتها و إعادة فتح الطريق أمام مستعملي الطريق السيار.

وفي ختام البيان، جدّدت مصالح الحماية المدنية دعوتها إلى المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر، والبقاء في الأماكن الآمنة إلى غاية زوال الاضطراب الجوي، مع التأكيد على ضرورة التبليغ الفوري عن أي حادث عبر الأرقام الخضراء المخصصة للطوارئ.