الشلف: السلطات تتكفل بعائلة تعرض مسكنها للإحتراق بسنجاس

أكدت اليوم، مصادر محلية بأن السلطات الولائية ممثلة في والي الشلف لخضر سداس رفقة مدير النشاط الإجتماعي والتضامن، قد تدخلت لأجل معاينة المسكن الجاهز الذي تعرض للإحتراق خلال الساعات الأخيرة بالقرب من مفر بلدية سنجاس، ما تسبب في إصابة إمرأة بحروق على مستوى الوجه واليدين.

حيث أسدى والي الشلف، تعليمات إلى المسؤولين المحلين للتكفل بأفراد العائلة ومساعدتهم نفسيا وماديا لتجاوز الظروف التي طالتهم في أقرب الآجال، قبل تنقله رفقة رئيسي الدائرة والبلدية للوقوف على مدى تكفل مصالح سونلغاز بتحويل الخيوط الكهربائية المارة على بعض المنازل على مستوى حي الشهيد صالحي.