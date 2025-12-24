الشلف.. توقف مؤقت لإنتاج المياه بمحطة تحلية ماينيس

أعلنت الجزائرية للمياه - وحدة الشلف، تسجيل توقف مؤقت في إنتاج المياه الصالحة للشرب انطلاقا من مساء اليوم الثلاثاء (24 ديسمبر)، على مستوى محطة تحلية مياه البحر بـ ماينيس ببلدية تنس.

وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في درجة عكورة مياه البحر وكثرة المواد العالقة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن هذا التوقف الاضطراري انعكس مباشرة على عملية تموين عدد من بلديات ولاية الشلف بالمياه الصالحة للشرب. مما أدى إلى تسجيل تذبذب في برنامج التوزيع خلال هذه الفترة.

وفي السياق ذاته، تقدمت الجزائرية للمياه باعتذارها لزبائنها الكرام المتأثرين بهذا الاضطراب. مؤكدة أن الفرق التقنية تبقى في حالة متابعة مستمرة للوضع. وأن استئناف الإنتاج سيتم فور تحسن نوعية مياه البحر وعودتها إلى المستويات الطبيعية التي تسمح بإعادة تشغيل محطة التحلية.