الشلف.. توقف مؤقت لإنتاج محطة تحلية مياه البحر بماينيس بسبب الاضطرابات الجوية

أعلنت مؤسسة “الجزائرية للمياه” -وحدة الشلف، عن تسجيل توقف كلي ومؤقت في إنتاج المياه الصالحة للشرب على مستوى محطة تحلية مياه البحر بماينيس - تنس، و ذلك منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، نتيجة الاضطرابات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن هذا التوقف أدى إلى تأثير مؤقت على وتيرة التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر عدد من البلديات التي تعتمد في تموينها على هذه المحطة. مؤكدة في الوقت ذاته اتخاذ إجراءات استعجالية لضمان استمرارية الخدمة.

وفي هذا الإطار، تم الاعتماد بشكل استثنائي على مصادر بديلة، تمثلت في المياه الجوفية والمياه السطحية من سد سيدي يعقوب، بهدف التقليل من حدة الاضطراب وضمان الحد الأدنى من التموين لفائدة المواطنين.

كما طمأنت المؤسسة زبائنها الكرام بأن عملية إعادة الضخ نحو مختلف الخزانات ستستأنف فور استئناف الإنتاج بالمحطة. على أن تتم العودة التدريجية إلى برنامج التوزيع العادي مباشرة بعد استكمال الإجراءات التقنية اللازمة.

ودعت “الجزائرية للمياه” المواطنين إلى تفهم هذا الظرف الطارئ، مؤكدة حرصها على استعادة التموين بصفة طبيعية في أقرب الآجال الممكنة.