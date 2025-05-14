الشلف.. توقيف مشتبه فيه بالنصب والاحتيال والدرك يدعو الضحايا لتقييد شكاوى

أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، عن توقيف شخص مشتبه فيه بارتكاب عدة عمليات نصب واحتيال. وذلك تنفيذا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

وحسب بيان صادر عن المصالح ذاتها، فقد تم توقيف المعني بالأمر المسمى (ق ، ف)، بعد ورود شكاوى ضده، تفيد بتورطه في قضايا نصب واحتيال استهدفت عدة مواطنين.

العملية تمت إثر تحقيقات باشرتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فارس، ولا تزال تواصل مجريات التحقيق تحت إشراف النيابة المختصة.

وفي هذا السياق، دعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف جميع المواطنين الذين كانوا ضحايا للمشتبه فيه إلى التقدم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الشلف، أو التقرب من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فارس، أو أي مقر للدرك الوطني عبر التراب الوطني، من أجل تقييد شكوى أو الإدلاء بشهاداتهم.