الشلف: حرق وإتلاف مخدرات ومؤثرات عقلية محجوزة بقيمة 2938 مليار سنتيم

تم، اليوم الخميس، حرق وإتلاف مخدرات ومؤثرات عقلية محجوزة، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وذلك على مستوى مصنع الإسمنت بواد سلي في الشلف.

وتعَدُّ هذه العلمية الوطنية الرابعة، إذ تم تجميع كل المخدرات المحجوزة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، الأمن الوطني ومصالح الجمارك الجزائرية، عبر كامل التراب الوطني.

وأشرفت على هذه العملية اللجنة الوطنية المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية التي يرأسها ممثل السلطة القضائية المختص إقليميا. وبحضور السلطات المدنية والأمنية المحلية والجهوية.

عملية إتلاف وحرق المخدرات من كيف معالج، قنب هندي، مخدرات صلبة، مؤثرات عقلية وغيرها، بلغت قيمتها المالية الإجمالية 2938 مليار سنتيم.

وجرت العلمية في ظروف تنظيمية محكمة، بعدما سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بإنجاحها.

وقد تم، يوم أمس الأربعاء، نقل كل الكميات المحجوزة عبر كامل التراب الوطني التي كانت مجمعة على مستوى المجموعة 15 للتدخل للدرك الوطني بالشلف. وتم وزن وجرد كل المحجوزات من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في السلطات القضائية، الدرك الوطني والأمن الوطني. ثم تم شحنها ومرافقة نقلها إلى مصنع الإسمنت بالمنطقة الصناعية واد سلي.

وتم فتح الأختام وجرد المحجوزات ثم مباشرة عملية إتلاف المخدرات وفقا للتقنيات والمعايير القانونية. مع احترام شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة والمحيط.