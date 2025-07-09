الشلف: سونلغاز تسجل 65 عملية سرقة منذ بداية السنة بمعدل 22 ألف متر من الكوابل النحاسية

تشهد ولاية الشلف، في الآونة الأخيرة، تصاعدا مقلقا في وتيرة الاعتداءات التي تطال منشآت الكهرباء، إذ أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالشلف عن تسجيل حالتين جديدتين من محاولات السرقة والتخريب، مسّت الأسلاك الكهربائية النحاسية ذات التوتر المنخفض.

ووقعت الحادثتان بكلٍّ من واد حمليل ببلدية الزبوجة، حيث تم تخريب وسرقة كابل نحاسي بطول 240 مترا، وبقعة المجامعية ببلدية وادي الفضة التي سرقت منها أسلاك بطول 360 مترا.

وأوضحت المديرية، في بيان رسمي، أن فرقها التقنية تدخلت فور وقوع هذه الاعتداءات، إذ تمت معاينة الأضرار وإصلاح الأعطاب باستخدام كافة الوسائل المتاحة، لضمان إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن للسكان المتضررين.

كما أكدت الهيئة ذاتها أنها أودعت شكوى رسمية لدى الجهات القضائية والمصالح الأمنية المختصة، لفتح تحقيق معمق في الحادثتين بغرض تحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وفي السياق ذاته، أبدت المديرية أسفها الشديد لكون هذه السرقات ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي استهدفت شبكات الكهرباء في عدد من بلديات الولاية، حيث تم إحصاء ما لا يقل عن 65 عملية سرقة منذ بداية السنة الجارية، استُهدف خلالها ما مجموعه 22.095 مترا من الأسلاك النحاسية، وهو ما تسبب في خسائر فادحة قدّرت بأزيد من 15 مليون دينار جزائري.

وتسبّبت هذه الأعمال التخريبية، حسب المصدر ذاته، في أضرار كبيرة على مستوى الخدمة، انعكست على تذمّر المواطنين والحرفيّين، جراء الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي.

ودعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز كافة المواطنين وزبائنها إلى التحلي بروح اليقظة والمسؤولية، والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة قد تمس بالشبكات الكهربائية، وذلك عبر التواصل مع المصالح الأمنية أو مركز النداء على الرقم 3303.