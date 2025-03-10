الشلف: ضبط كمية من “قلب اللوز” في ورشة تنعدم فيها شروط النظافة

تمكنت شرطة الشلف، ممثلة بعناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة وفصيلة الشرطة العامة بالأمن الحضري الثاني، رفقة أعوان الرقابة ومصلحة النظاقة لبلدية الشلف، من حجز كمية معتبرة من الحلويات التقليدية (قلب اللوز)، تم ضبطها خلال خرجة ليلية مشتركة، استغلالاً لمعلومات عن تحضير هذه المادة على مستوى ورشة بحي السلام بمدينة الشلف.

وأسفر التدخل الميداني، بعين المكان، عن حجز 42 سينيّة من “قلب اللوز” غير صالحة للاستهلاك. منها 34 مطهية وأخرى قيد التحضير.

ووقف أعضاء اللجنة المشتركة على تجاوزات عدّة، وممارسات تمسّ بسلامة صحة المستهلك. بما فيها ظروف تحضير وصناعة هذه المادة في مكان تنعدم فيه شروط النظافة والنظافة الصحية. وعدم مطابقة بعض الأغراض والوسائل المستعملة في التحضير.

وجرى إتلاف المحجوزات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالف، وهو شخص في العِقد الخامس من العمر، بالتنسيق مع النيابة المختصة.

في هذا الإطار، تدعو شرطة الشلف المواطنين مجدداً للتبليغ عن مختلف الممارسات الماسّة بسلامة وصحة المستهلك، لتعزيز الجهود الميدانية الرامية إلى التصدي للمخالفين و تجاوزاتهم وممارساتهم المشبوهة والتدليسية بمناسبة شهر رمضان.