الشلف.. لقاء إرشادي للفلاحين بـ بوقادير لتطوير زراعة دوار الشمس

نظّمت مديرية المصالح الفلاحية لولاية الشلف لقاءً إرشادياً توضيحيا، اليوم الثلاثاء، بوحدة الإنتاج الفلاحي “سي بارودي” بدائرة بوقادير . وذلك في إطار تنفيذ توصيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الرامية إلى تطوير الزراعات الزيتية، وعلى رأسها زراعة دوار الشمس.

وحسب بيانٍ للمصالح الفلاحية بولاية الشلف فإن اللقاء جاء بهدف مرافقة الفلاحين وتوجيههم نحو تبني المسار التقني الأمثل لزراعة دوار الشمس. وتم تقديم شروحات مفصلة حول كيفية ضبط وتعديل آلة البذر الخاصة بهذه الزراعة، بالإضافة إلى عرض بياني توضيحي حول طريقة استعمال مبيدات الأعشاب الضارة.

وأضاف البيان ذاته أن اللقاء حضره عدد من الإطارات والمختصين، من بينهم رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الشلف، وممثلة المحطة الجهوية لحماية النباتات، إلى جانب إطارات من مديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية، وجمع من الفلاحين المنتسبين لبرنامج زراعة دوار الشمس.

وأكد الحضور على أهمية هذا النوع من المبادرات التوعوية في رفع المردودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزيوت النباتية. كما أثنوا على جهود التأطير والدعم التقني الموجه للفلاحين. مؤكدين على ضرورة مواصلة هذه اللقاءات في مختلف مناطق الولاية.