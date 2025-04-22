الشلف.. وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بوادي الفضة

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، أحدهم في حالة حرجة، في حادث مرور خطير وقع مساء اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 4 ببلدية ودائرة وادي الفضة، ولاية الشلف.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة التاسعة ليلاً (21:00 سا)، متمثلاً في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية بالقرب من منطقة بئر الصفصاف.

وفور وقوع الحادث، تدخّلت وحدات الحماية المدنية التي قامت بنقل الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث.

فيما تم إسعاف المصابين الثلاثة في عين المكان، قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

كما باشرت الجهات الأمنية المختصة فتح تحقيق في ملابسات الحادث لتحديد أسبابه وظروف وقوعه.