الشلف.. 18 شهرا حبسا نافذا لشخصين بتهمة نشر وتسريب مواضيع “الباك”

أصدرت محكمة الشلف حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري، ضد شخصين مع الأمر بإيداعهما بالجلسة، بعد تورطهما بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد. حسب بيان نيابة الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان: ” عملا بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف الرأي العام، أنه في إطار محاربة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات. تم في تاريخ اليوم 2025/06/16 متابعة شخصين، ويتعلق الأمر بـ (ل.هـ) و (لو)، وفقا الإجراءات المثول الفوري، عن جنحة نشر مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات. وعن جنحة الشروع في تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 253 مکرر 6 فقرة 01 253 مكرر 07 فقرة 03 - 04 و 31 من قانون العقوبات”.

وبعد المحاكمة والمداولة قانونا، تمت إدانة المتهمتان وعقابا لهما الحكم على كل واحدة منهما بثمانية عشرة شهرا (18) حبسا نافذا، ومائة ألف (100.000) دينار جزائري غرامة نافذة، والأمر بإيداعهما بالجلسة، مع مصادرة المحجوزات. استنادا للمصدر ذاته.

وذكّر بيان نيابة الجمهورية بأن قانون العقوبات ينص على عقوبات صارمة لكل من يمس أو يحاول المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات تصل إلى 15 سنة سجناً، إذا أدت الجريمة إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة.