الشلف:  5 جرحى في حادث إنحراف حافلة انقل المسافرين بأم الدروع

أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع مساء اليوم بالطريق الوطني رقم 4 عند المدخل الشرقي لبلدية أم الدروع في الشلف .

وأفاد بيان لخلية الاعلام و الاتصال لمديرية الحماية المدنية بالشلف أن هذا الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بالضبط بمنطقة بورويس. تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط البليدة – الشلف وخروجها عن مسارها و إصطدامها بشجرة والرصيف.

واستنادا لذات المصدر ، خلف الحادث إصابة خمسة أشخاص، من بينهم ثلاث نسوة، بجروح متفاوتة الخطورة.

حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لإسعافهم وإجلائهم إلى المصالح الاستشفائية ببلديتي أم الدروع و الشلف.